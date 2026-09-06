Operación "La Cacería" de la PDI dejó cuatro detenidos por robo e infracción a la ley de armas

Cuatro sujetos acusados de integrar una banda criminal dedicada al robo en lugar no habitado e infringir la ley de armas fueron detenidos en la comuna de Colina, en el marco de la denominada operación "La Cacería" de la PDI.

El operativo responde a una investigación de larga data por el robo de un arsenal de armas desde una parcela ubicada en la comuna, perpetrado en septiembre de 2024. Las primeras capturas del procedimiento permitieron individualizar y posicionar a estos cuatro nuevos blancos investigativos dentro de la estructura criminal.

Los sujetos fueron capturados en distintos allanamientos, en los que también se incautaron armas de fantasía que presuntamente fueron utilizadas en múltiples delitos; además de cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para extraer información relacionada con otros miembros de la banda.

El persecutor Osvaldo Soto, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informó que los sospechosos fueron formalizados "por el delito de robo en lugar habitado. Se les solicitó medidas cautelares, entre ellas a todos ellos la prisión preventiva, pero el tribunal la rechazó atendido que, a su criterio, los imputados gozan de irreprochable conducta anterior".

"En ese sentido, estimó que medidas cautelares un poco más de baja intensidad, como es el arresto domiciliario nocturno respecto de los imputados, era una medida suficiente para mantenerlos arraigados en este procedimiento. Esa fue la cautelar decretada junto con el arraigo nacional", indicó el fiscal.