OS7 de Carabineros desbarató brazo operativo de "El Cojo César"

Un masivo operativo antidrogas liderado por el departamento OS7 y el GOPE de Carabineros se ejecutó este martes por la madrugada en la población Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, además de otros puntos de la Región Metropolitana, con el objetivo de desarticular la cúpula operativa de la organización liderada por César Liberona, alias "El Cojo César".

La intervención policial contempló la entrada y registro simultáneo más de 30 inmuebles vinculados al narcotráfico y a otros delitos violentos en San Joaquín, La Pintana, San Miguel y Peñaflor.

La investigación apunta a la estructura que continuaba operando bajo el mando del peligroso delincuente, quien cumple prisión preventiva por tráfico de drogas y registra condenas previas, entre ellas por un homicidio cometido en 2011 en el centro de entretenciones Mampato.

El procedimiento permitió la detención de 20 personas y el allanamiento simultáneo de más de 30 domicilios. (FOTO: ATON)

Según antecedentes de la institución policial, la diligencia —que contó con la presencia en terreno del fiscal regional Héctor Barros— dejó un saldo de 20 personas detenidas, entre las cuales figuran los dos hermanos de Liberona.

Barros destacó el operativo policial, asegurando que "esta es una de las grandes organizaciones que tenemos operando en la zona sur, yo diría que la más grande hoy".

Según precisó el persecutor, "no solo esta organización, (sino que) hay una serie de otras organizaciones que están acopladas a la estructura del 'Cojo César'", confirmando también que ahora "están detenidos los tres hermanos líderes de esta de esta organización, y están detenidos todos los brazos operativos".

"Esta es una de las grandes organizaciones que tenemos operando en la zona sur, yo diría que la más grande al día de hoy", afirmó el fiscal Héctor Barros. (FOTO: ATON)

"Esta ya es como la tercera fase de una organización que se viene desarticulando con el OS-7 de Carabineros en particular, en la que los detenidos hoy ya son la última etapa de los de todos las los allanamientos y todas las operaciones que se habían hecho antes", puntualizó.