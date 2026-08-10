Tres personas fueron detenidas por facilitación de la prostitución en Providencia

Tres personas fueron detenidas en un operativo destinado a desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, favorecimiento de la prostitución y lavado de activos, que operaba en Providencia.

De acuerdo a información policial, la banda era liderada por un ciudadano ecuatoriano y apoyado por su esposa, chilena, que propiciaba las condiciones para que mujeres extranjeras vinieran al país a ejercer la prostitución.

Asimismo, les cobraban una comisión por los servicios sexuales que entregaban y que ellos mismos promocionaban a través de plataformas de internet. Además, tenían amenazadas a las mujeres, alrededor de 12, con denunciarlas a las autoridades chilenas por su situación migratoria irregular en el país.

La fiscal Camila López detalló que "el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, que quedó con prisión preventiva, dirigía esta organización y se apoyaba con su pareja, chilena, quien era la encargada de facilitar los medios para que esta organización pudiera operar".

"Esto lo hacía a través de una empresa creada por ellos, Gestión de Proyectos Profesionales, y el tercer sujeto es un brazo operativo de esta organización que se dedicaba a estar el día a día con las mujeres en los departamentos de Providencia donde se ejercía el comercio sexual", precisó.

La organización criminal recaudó cerca de 1.600 millones de pesos con este ejercicio ilegal. El matrimonio contaba con una empresa de fachada que era de lavado industrial de alfombras.

Dos de los aprehendidos quedaron en prisión preventiva y el tercero con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.