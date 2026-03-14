De Puente Alto a El Monte: Carabineros detuvo a 8 personas e incautó armas y municiones

La Zona Metropolitana de Carabineros realizó un positivo balance de operativos preventivos qque se realizaron el viernes y resultaron con ocho personas detenidas, seis armas de fuego y 50 municiones de diverso calibre incautadas.

De acuerdo a la institución, la 30ª Comisaría de Radio Patrullas llegó a Puente Alto tras recibir alertas por disparos. En el operativo, los sospechosos lanzaron el armamento por las ventanas (de sus vehículos), lo que permitió recuperar pistolas con el número de serie borrado, un chaleco antibalas y detener a cinco sujetos, incautando además sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

En la comuna de El Monte, otro operativo se realizó tras detectar el movimiento sospechoso de un grupo de sujetos que llevó a la Subcomisaría a incautar dos escopetas -una de ellas con encargo vigente por robo- y más de una veintena de cartuchos calibre 12 mm. Además, dos hombres resultaron aprehendidos.

En el centro de Santiago, la Cuarta Comisaría logró la captura de un sujeto que efectuó disparos al aire con una pistola marca Glock, reportada como robada hace apenas unos días en Lampa.

El general inspector Manuel Cifuentes, jefe de Zona Metropolitana, destacó que "mediante operativos y los servicios preventivos dispuestos, la institución ha logrado sacar de circulación peligrosas armas de fuego, neutralizando amenazas directas en los los barrios".

"Estas acciones no solo desarticulan focos delictivos, sino que además nos permiten recuperar espacios públicos y retirar de las calles armamento que puedan afectar a nuestros niños", remató el oficial.