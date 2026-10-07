Decomisan 21 toneladas de comercio informal en Temuco entre críticas de organizaciones mapuche

Un total de 21 toneladas de productos vendidos sin autorización han sido decomisadas en el centro de Temuco por la municipalidad, medida que generó el rechazo de organizaciones de hortaliceras mapuche y dirigentes del comercio ambulante, quienes acusan al alcalde, Roberto Neira, y su administración de buscar "criminalizar" la venta informal por falta de oportunidades laborales.

Al respecto, la dirigenta de la Red de Acción de Apoyo al Medio Ambiente (RADA), Alejandra Parra, afirmó que "las autoridades municipales nuevamente están deshumanizando a las personas que realizan comercio ambulante o comercio callejero, y que en el caso de la ciudad de Temuco tiene un componente mapuche importante".

Pese a los cuestionamientos, el alcalde confirmó que los inspectores municipales continuarán ejecutando este plan durante los próximos días con el objetivo de retirar de las calles céntricas a quienes comercializan productos sin los permisos correspondientes.