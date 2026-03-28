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Tópicos: País | Policial

Delincuente baleó a guardia de seguridad en el Mall Plaza Oeste

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto abrió fuego en al menos tres ocasiones a la entrada del centro comercial capitalino.

Carabineros informó que el atacante es reconocido como parte de una banda de "mecheros habituales del sector".

Delincuente baleó a guardia de seguridad en el Mall Plaza Oeste
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Un guardia de seguridad del Mall Plaza Oeste, ubicado en la capitalina comuna de Cerrillos, resultó herido tras ser baleado por un delincuente la tarde de este sábado.

Según la información preliminar, el sujeto le disparó en al menos tres oportunidades a la entrada del centro comercial, en un incidente que, según los reportes, se originó tras un altercado en una de las tiendas del recinto.

El antisocial realizó el ataque sin importar las personas que iban transitando por ese lugar.

"Un guardia de seguridad del mall expulsa a dos individuos, los cuales estaban intentando registrar un delito de robo. Consultado por acá, los conocían como 'mecheros habituales' del sector", informó el mayor de Carabineros Hugo Araneda.

En esta línea, el funcionario policial detalló que, "luego que los individuos salen del Mall, se devuelven, ingresan y en ese momento efectúan tres disparos en contra del guardia".

Respecto al estado de salud del afectado, se informó que se mantiene internado con pronóstico reservado.

Carabineros ha desplegado un operativo en la zona para dar con el paradero de los atacantes.

Revisa el momento del ataque de este sujeto:

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