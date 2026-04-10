Delincuente murió tras intento de asalto a Carabinero en bus Red

Un intento de asalto al interior de un bus del sistema Red terminó con una persona fallecida la mañana de este viernes en la Autopista Vespucio Sur, a la altura de la Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez, comuna de La Granja.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un cabo segundo de Carabineros que se encontraba de franco fue abordado por dos sujetos mientras se trasladaba en el transporte público en dirección a la Escuela de Suboficiales, en la comuna de Macul.

Los individuos lo intimidaron con objetos cortopunzantes con la intención de robarle sus pertenencias. En ese contexto, el funcionario se identificó como carabinero y utilizó su arma particular, con la que disparó a los atacantes. Uno de ellos murió en el lugar.

El cuerpo del asaltante quedó tendido en la vía pública, mientras que el bus avanzó cerca de 100 metros antes de detenerse. Además, hay una segunda persona lesionada, cuya identidad y condición aún no son confirmadas.