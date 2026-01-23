Delincuente resultó herido de bala tras fallido robo a casa de cambio

Un delincuente resultó herido en una pierna con su propia arma de fuego y fue detenido este viernes, tras participar en un intento de asalto a una casa de cambio ubicada en la intersección de San Diego con Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

El sujeto integraba un grupo de cuatro antisociales que llegó en un vehículo con la intención de forzar el ingreso al local y sustraer dinero en efectivo desde las oficinas interiores. Al no conseguirlo, los involucrados huyeron del lugar.

Durante la fuga, uno de los participantes no logró abordar el automóvil de escape y fue interceptado por transeúntes. En medio de un forcejeo con el arma que portaba, se produjo el disparo que le causó la lesión.

El individuo fue retenido en el sitio hasta la llegada de Carabineros, mientras que los otros tres involucrados lograron escapar. Personal policial realiza peritajes y revisa cámaras de seguridad para dar con su paradero.