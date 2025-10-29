Concepción: Hombre acusado de explotación sexual infantil quedó en prisión

Un hombre de 57 años quedó en prisión preventiva tras ser detenido y formalizado por el delito de explotación sexual infantil en Concepción (Región del Biobío).

El sujeto ofrecía ropa, dinero y comida a una adolescente que se encontraba bajo el sistema de protección estatal a cambio de obtener favores sexuales.

Andrea Baccarat, fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, detalló que los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2024: "Se trató de una menor vulnerable y, en virtud de eso, ella se ausentaba del establecimiento educacional y concurría a la Plaza Acevedo, denominada o comúnmente como la Plaza de los Dinosaurios en Concepción".

"Allí era abordada por este sujeto quien, ganándose la confianza y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la menor, la trasladaba a bordo de un vehículo de la empresa (en la que trabajaba) a ciertas dependencias propias de la misma empresa, en lugares aledaños, donde procedía a ultrajarla y a cometer estos estos ilícitos", puntualizó.

Instituciones públicas denunciaron el hecho

El subprefecto Rodrigo Enríquez, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Concepción, informó que la investigación se originó "por diversas denuncias y querellas presentadas por instituciones públicas (vinculadas a la protección de derechos de la infancia) de las cuales la víctima era usuaria".

"La víctima era contactada en una conocida plaza de Concepción, donde el imputado trabajaba como supervisor de una empresa de paisajismo que presta servicios licitados a la municipalidad penquista", explicó el detective.

En dicho lugar, "previa promesa y posterior entrega de dinero y especies, (el acusado) recibió acciones para satisfacer sus deseos sexuales de parte de la víctima. Conductas que también obtuvo luego de trasladarla a recintos en los cuales la precitada empresa guardaba materiales de trabajo".

"Tarea bastante difícil"

Desde el Gobierno expresaron su preocupación por este tipo de delitos, que no han disminuido desde la pandemia.

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Estuardo, calificó la investigación de estos casos "es una tarea bastante difícil desde el punto de vista investigativo, pero lo que tenemos que hacer ahí, y sobre todo si nos pasa vinculada a chicos que están bajo el cuidado de instituciones del Estado".

"Estuve en reunión con la directora del sistema especializado, donde hemos mirado este tema. Ahí hay un llamado a la alerta que debemos poner, porque si estábamos hablando recién de dificultades investigativas y lo que implica una situación como esta porque, en el caso de la explotación sexual, la víctima no necesariamente se siente víctima y cree que esto es más bien transaccional: te doy y me das", concluyó.

El sospechoso también es investigado por posibles delitos vinculados a drogas, ya que se encontró evidencia relacionada al momento de su detención.