Director del Hospital El Carmen advierte aumento de ingresos por heridas de bala en Maipú

Luego de la balacera ocurrida en la Plaza de Maipú que dejó una mujer fallecida y cuatro heridos, desde el Hospital El Carmen advirtieron de un aumento reciente de ingresos de pacientes lesionados presuntamente en ese tipo de hechos.

En un punto de prensa, el doctor Juan Kehr, director del recinto maipucino, afirmó que "en los últimos dos fines de semana tuvimos una cantidad importante de personas que llegaron heridas de bala, ocho, de los cuales fallecieron cuatro".

Incluso "hemos visto una mayor cantidad de personas que han ingresado acá por esta situación, respecto de años anteriores", apuntó.

En ese marco, "para nosotros, como funcionarios del hospital, la situación de violencia es compleja porque cada vez que tenemos heridos de bala, muchas veces llegan familiares o rivales y pueden producirse situaciones dentro del hospital".

ESTADO DE HERIDOS POR TIROTEO EN LA PLAZA

El tiroteo de esta jornada se registró pasadas las 17:00 horas de este martes, en la Plaza de Maipú, lugar que estaba repleto debido a las compras navideñas.

Según la información preliminar de Carabineros y testigos, desde un vehículo blanco se efectuaron los disparos hacia la multitud en este sector, de avenida 5 de Abril con Pajartios, que estaba congregada en una feria navideña.

AHORA | Juan Kher, Director del Hospital El Carmen en Maipú confirma en @Cooperativa el fallecimiento de una mujer de 60 años, una de las 5 personas heridas en un tiroteo en la Plaza de Maipú. #CooperativaEnCasa — Felipe Cofré (@_felipecofre) December 22, 2020

El doctor Kehr confirmó que la fallecida es una mujer 59 años, cuyo deceso ocurrió minutos después de ingresar al hospital. En tanto, hay cuatro heridos: una mujer de 27 años, que está en cirugía, al igual que un joven de 18, que recibió una bala en el tórax; un hombre fue herido en la cavidad abdominal y será intervenido prontamente, en tanto que otro resultó con lesiones por una bala en el brazo, y ya fue dado de alta.

GOBIERNO PROMETE PRONTAS DETENCIONES

A su turno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo desde el hospital maipucino que hay un operativo policial "muy importante en el lugar donde podría estar la persona que realizó los disparos (...) hay un trabajo avanzado del OS-9 y esperamos muy pronto poner frente a la Justicia a la persona que disparó".

Sin tener claridad sobre si fueron una o dos personas las que dispararon, "vamos a perseguirlo sin parar hasta encontrarlo, y una vez que ocurra, vamos a presentar las querellas por todos los delitos que sena aplicables y buscando una sentencia ejemplificadora, porque como sociedad no podemos permitir estas situaciones (...) es una situación intolerable".

El general Enrique Monras sostuvo que "se está levantando evidencia y testigos para determinar y dar con el paradero de los autores. Tenemos cierta información sobre una placa patente, y algunos antecedente de testigos".

"No hay detenidos hasta el minuto", pero "esperamos tener resultados dentro de un tiempo prudente", agregó.

Martorell afirmó haber conversado con las familias de los afectados, las que "están absolutamente destruidas y no pueden entender por qué la vida les cambió de un momento a otro".

Por instrucción del Ministerio Público, el OS-9 -de investigaciones sobre organizacionales crimianles- y el Labocar están a cargo de las indagatorias.

LABORES DE SEGURIDAD COORDINADAS EN MAIPÚ

También se refirió a las críticas de la alcaldesa Cathy Barriga, quien apuntó que "como municipio hemos solicitado permanentemente el apoyo de las policías en la comuna" y emplazó al Gobierno a "hacerse presente".

"Junto al municipio, hemos realizado un trabajo permanente y coordinado, lamentablemente las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he tenido respuesta", replicó Martorell, subrayado que la Subsecretaría, en dos años, ha entregado 800 millones de pesos en proyectos de seguridad para la comuna.

Monras, a su vez, aseguró hay un "trabajo conjunto" con la municipalidad.