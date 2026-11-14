Dos choques, cinco detenidos y cuatro carabineros heridos dejó persecución policial en Pudahuel

Cinco sujetos fueron detenidos y cuatro carabineros resultaron heridos durante un procedimiento policial por un robo con intimidación en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, que derivó en una persecución y dos accidentes de tránsito.

El operativo comenzó en la intersección de avenida Teniente Cruz con Laguna Sur, donde personal policial sorprendió a los ocupantes de un vehículo amenazando con armas de fuego a una víctima.

Al advertir la presencia de Carabineros, los sospechosos huyeron en el automóvil, lo que dio inicio a un persecución que terminó en la intersección de avenida San Pablo con Teniente Cruz, cuando el conductor perdió el control y chocó contra un poste del alumbrado público.

Tras el impacto, los cinco ocupantes fueron detenidos y se recuperó un arma de fuego, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima.

Choque de patrullas dejó cuatro carabineros heridos

En paralelo a la persecución, dos patrullas de Carabineros que se dirigían a prestar apoyo al procedimiento chocaron entre sí en la intersección de avenida San Pablo con Las Estrellas.

La colisión dejó cuatro funcionarios policiales lesionados, quienes fueron trasladados al hospital institucional, donde permanecían con lesiones de carácter reservado.

El accidente también provocó daños en una botillería del sector. Su propietario estimó las pérdidas en cerca de un millón y medio de pesos, entre mercadería y daños estructurales.

"Me afectó el choque, llegaron hasta la cortina", relató el comerciante, quien explicó que los daños alcanzaron tanto a la mercadería como a las cortinas metálicas del establecimiento.

Los antecedentes del procedimiento quedaron a disposición de la justicia, a la espera del control de detención y eventual formalización de los cinco involucrados.