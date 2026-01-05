Dos menores de 14 años detenidos en San Bernardo por disparos injustificados en la calle

Dos menores de edad fueron detenidos en la comuna capitalina de San Bernardo por disparos injustificados en la vía pública.

El hecho fue denunciado por vecinos de la calle Baquedano y, luego de una fiscalización de Carabineros, se identificó a los presuntos responsables: dos adolescentes de 14 años -sin antecedentes- que portaban pistolas y munición a fogueo.

"Se realizó un control de identidad donde se encontró e incautó una pistola 9 milímetros marca Bruni; mientras que a un segundo individuo se le descubre una pistola a fogueo marca Beretta. Se decomisaron también 22 cartuchos no percutados a fogueo. Lamentablemente, estos individuos son menores de edad, de 14 años los dos", dijo el capitán Luis Jara, de la 62ª Comisaría de Carabineros de San Bernardo.