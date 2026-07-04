Araucanía: Conductor fue detenido por transportar más de 45 kilos de marihuana

Un sujeto de 27 años fue detenido este sábado al ser sorprendido transportando más de 45 kilos de marihuana durante un control policial en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Collipulli (Región de La Araucanía).

"Al fiscalizar a su conductor, (los carabineros) pudieron constatar que del interior del móvil emanaba un fuerte olor de similares características a la marihuana, procediendo a efectuar una revisión del vehículo, constatando que en su interior mantenía una gran cantidad de paquetes contenedores de una sustancia verde, por lo que se detuvo al conductor", informó el coronel de Carabineros Manuel Aravena, quien precisó que la droga tenía un peso total de 45,7 kilos.

El detenido, de nacionalidad boliviana, y los medios de prueba quedaron a disposición de los tribunales de justicia.