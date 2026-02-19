Carabineros desarticuló banda dedicada al tráfico de drogas en Antofagasta

En el marco de una investigación desarrollada en conjunto con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía (SACFI), Carabineros logró desarticular una asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en Antofagasta.

El procedimiento surgió a raíz de una investigación que permitió confirmar el traslado de droga en un vehículo particular, el cual era utilizado para abastecer distintos puntos de la ciudad. Con este antecedente y en conjunto con el GOPE, Carabineros allanó tres inmuebles vinculados a la organización.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro ciudadanos chilenos, tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y con antecedentes penales previos por delitos del mismo tipo. Además de incautar dinero en efectivo, un vehiculo particular, una balanza, 1.920 envoltorios de droga y dos bolsas de nylon con un total de 527 gramos de pasta base de cocaína.