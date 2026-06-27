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Tópicos: País | Policial | Drogas

Carabineros detuvo a siete sujetos tras sorprenderlos en inmueble con droga y millones en efectivo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Realizaban patrullajes preventivos en Peñaflor y se percataron de un vehículo cuyo motor estaba encendido, pero sin ocupantes.

Al buscar a su dueño, encontraron a un sujeto que portaba una bolsa con aparente sustancia ilícita, por lo que lo siguieron hasta un domicilio y allí hallaron a seis imputados más.

Carabineros detuvo a siete sujetos tras sorprenderlos en inmueble con droga y millones en efectivo
 Archivo

Los aprehendidos fueron sorprendidos alrededor de una mesa con dinero en efectivo, dos paquetes tipo ladrillo de cocaína y cinco bolsas con la sustancia. Se incautaron casi nueve millones de pesos y, al menos, 13 celulares.

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Un patrullaje preventivo de Carabineros en Peñaflor permitió sorprender y detener a siete personas por posesión de droga, además de incautar casi dos kilos de cocaína.

Los hechos ocurrieron en la calle La Ilusión, donde los uniformados rondaban por el sector y se percataron de un vehículo sin ocupantes cuyo motor estaba prendido.

Posteriormente, los policías se percataron que, "a un costado (del móvil), había un sujeto que portaba en sus manos una bolsa aparentemente con droga", que "huyó a uno de los domicilios del lugar" tras advertir que iba a ser fiscalizado, dijo el capitán Leonel Acosta, de la Comisaría N°56 de Carabineros de Peñaflor.

"Los uniformados iniciaron un seguimiento" y, posteriormente, en una de las casas, encontraron "a seis sujetos más que tenían en su poder una gran cantidad de droga y dinero. Se procedió a la detención" de ellos, agregó.

Los aprehendidos fueron sorprendidos alrededor de una mesa con dinero en efectivo, dos paquetes tipo ladrillo de cocaína y cinco bolsas con dicha sustancia.

Además, se incautaron casi nueve millones de pesos en efectivo y, al menos, 13 celulares.

Los imputados son todos chilenos y mayores de edad y los antecedentes de lo ocurrido fueron puestos a disposición de Fiscalía para que pasen a control de detención.

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