Cuatro detenidos por venta de drogas en sector oriente de Santiago

Personal especializado de la Policía de Investigaciones desarticuló a dos bandas dedicadas a la venta de droga en distintas comunas del sector oriente de Santiago, dejando a cuatro personas -todas de nacionalidad chilena- detenidas.

Según información policial, los imputados utilizaban plataformas digitales para coordinar la venta, principalmente en sectores de alta afluencia de personas en la comuna de Ñuñoa, donde dos personas fueron detenidas.

En otro procedimiento, se allanó un domicilio en la comuna de Macul, que era utilizado como centro de preparación y dosificación de sustancias ilícitas, encontrando en su interior cannabis sativa, hongos alucinógenos y codeína liquida.

Asimismo, se decomisó cerca de dos millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y equipamiento para procesar droga, además de la detención de dos personas más.

"En estos dos procedimientos tienen la particularidad de que registran un modus operandi similar: Los sujetos son contactados por los potenciales clientes a través de diversos aplicativos de redes sociales y, aprovechando el anonimato que otorgan estas redes, pueden comercializar distintos tipos de sustancias a distintas personas y coordinar a su vez los envíos o las entregas personales en distintos lugares de gran afluencia de público con el objeto de resguardar su propia seguridad", señaló el subprefecto Marco Contreras, de la Bicrim Providencia,

"El avalúo, si es que la sustancia hubiese llegado a la comercialización en la zona oriente, alcanzaría fácilmente más de 20 millones de pesos", afirmó.

Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras el resto con medidas cautelares de menor gravedad.