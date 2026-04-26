Detienen a cuatro colombianos por tráfico en la "Pequeña Caracas"

En prisión preventiva quedaron cuatro ciudadanos colombianos detenidos por su presunta participación en una red de tráfico de drogas en el sector conocido como "Pequeña Caracas", en la comuna de Estación Central.

Según informó la Fiscalía Regional Centro-Norte, la investigación permitió establecer que los imputados se dedicaban al acopio y venta de grandes cantidades de cannabis, abasteciendo a diversos microtraficantes de la zona. Para ello, utilizaban al menos dos departamentos en un mismo edificio: uno destinado al almacenamiento de la droga y otro para su comercialización.

El fiscal Luis Isla explicó que, mediante diligencias investigativas y técnicas especiales, "se logró identificar al líder de la organización, así como los inmuebles utilizados para la operación, lo que permitió gestionar órdenes judiciales de entrada y registro".

En los allanamientos se incautó droga equivalente a más de 50.000 dosis, avaluada en más de 250 millones de pesos, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y más de diez teléfonos celulares.

Tras su formalización, los cuatro imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa la investigación del caso.