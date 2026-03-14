Dos personas detenidas por microtráfico en Puerto Natales

La Brigada de investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, por instrucción del Ministerio Público, desarticuló un punto de venta de drogas en la ciudad de Puerto Natales (Región de Magallanes), donde dos personas -un hombre y una mujer- fueron detenidas por el delito de microtráfico.

"Las diligencias investigativas permitieron establecer que un sujeto se encontraba comercializando resina de cannabis, que era ofrecida a través de redes sociales y entregada en su domicilio, con la ayuda de familiares", informó la comisaria Maryl Leiva de la PDI.

"Se realizó una entrada y registro al inmueble, donde se halló dinero en efectivo y 288 gramos de resina de cannabis, dosificados en 18 contenedores, los que, de haber sido comercializados, habrían generado ganancias ilícitas cercanas a 450 mil pesos", indicó la detective de la Bicrim, quien agregó que los sospechosos fueron puestos a disposición de Fiscalía.