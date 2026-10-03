Estación Central: PDI desarticuló banda narco e incautó más de $100 millones en drogas

La PDI detuvo a cuatro sujetos acusados de integrar una estructura criminal dedicada al narcotráfico en el sector conocido como "La pequeña Caracas", en Estación Central, e incautó más de 100 millones de pesos en droga.

Según información policial, los imputados utilizaban un departamento del sector tanto como domicilio particular y también como centro de acopio de los estupefacientes.

"Nuestro equipo MT-0 logró detener a cuatro personas de nacionalidad colombiana, dedicadas a comercializar y distribuir droga en la comuna. Se incautaron más de 6,6 kilos de clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo, un monto superior a 1,8 millones de pesos, que son ganancias obtenidas por la venta de droga", informó el prefecto de la PDI Mauricio Fuentes.

"Logramos sacar de circulación más de 82.200 dosis (de droga), que si hubiesen sido comercializadas, la ganancia para estos imputados hubiese sido de un monto superior a los 100 millones de pesos", agregó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a la espera del respectivo control de detención.