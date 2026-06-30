Incautan 618 kilos de droga a banda que operaba entre Iquique y Santiago

Tres personas fueron detenidas y 618 kilos de droga incautados en un operativo de la Policía de Investigaciones que incluyó allanamientos simultáneos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago.

El trabajo coordinado de la Brigada Antinarcóticos de la PDI y de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá permitió identificar el modus operandi de una organización que internaba droga desde Bolivia, almacenándola en la zona norte, para luego trasladarla y realizar su comercialización en la Región Metropolitana.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe de la PDI en Tarapacá, explicó que la labor policial respecto a esta banda "detectó acopio de droga, en diferentes cantidades, en la Región, (la que) posteriormente, a través de vía terrestre, era trasladada en forma oculta hasta Santiago".

Los traficantes entregaban la droga en la capital a un "'recepcionista', encargado de custodiarla y ocultarla en diferentes bodegas en Santiago, para posteriormente distribuirla en diferentes remesas o cantidades a diferentes destinatarios de la Región Metropolitana".

Jorquera detalló que los detenidos son "dos extranjeros -un boliviano y un colombiano- y una mujer chilena, pareja del ciudadano boliviano".

La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, resaltó que estos "618 kilos de marihuana que dejan de llegar a la población representan algo así como 3.500 millones de pesos" en negocios ilícitos.

Este logro "fue producto de un análisis investigativo; no es droga que fue encontrada en la vía pública, es solamente análisis investigativo, que da cuenta de un muy buen trabajo, minucioso y dedicado que hace Policía de Investigaciones" junto al Ministerio Público".

"Por lo tanto, estamos muy satisfechos", resumió Aravena.

Las tres personas detenidas en el operativo fueron formalizadas en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, que ordenó su prisión preventiva y fijó en 150

días el plazo de investigación.