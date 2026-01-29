Síguenos:
Los Vilos: Perro de Carabineros detectó 13 kilos de marihuana en un bus

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El olfato de Kairo, un pastor belga perteneciente al OS7 de Carabineros de Limarí, logró determinar que un bus interprovincial circulaba con casi 13 kilos de marihuana procesada en su interior.

El vehículo procedente de Copiapó, y cuyo destino final era Valparaíso, fue controlado por personal policial en la Ruta 5 Sur, a la altura de Los Vilos, donde el can detectó la droga oculta en una maleta.

El dueño del equipaje es un ciudadano boliviano que se encuentra detenido.

