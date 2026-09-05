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Tópicos: País | Policial | Drogas

Más de dos kilos de droga incautada en allanamientos simultáneos en Isla de Maipo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El operativo se llevó a cabo en los sectores de San Antonio y Montegrande, donde un sujeto con un amplio prontuario policial fue detenido.

Más de dos kilos de droga incautada en allanamientos simultáneos en Isla de Maipo
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La droga incautada se desglosa en una gran cantidad de cocaína y marihuana, hongos alucinógenos, MDMA y pastillas de éxtasis.

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La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros desbarató un centro de acopio y distribución de drogas ubicado en la comuna de Isla de Maipo, donde se incautaron más de dos kilos de distintos estupefacientes y una persona acusada de narcotráfico fue detenida.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación contra sujetos vinculados a delitos de robo con intimidación, lo que derivó en allanamientos simultáneos en los sectores de calle San Antonio y Montegrande.

"Personal de la SIP de la 23ª Comisaría de Talagante realizó la entrada y registro de tres inmuebles. Como resultado se detuvo a una persona que mantenía una orden de detención vigente relacionada a estos ilícitos y, además, se incautó un arma prohibida, munición de distintos calibres y más de dos kilos de diferentes tipos de droga", informó el mayor de Carabineros Claudio Albanese.

El oficial detalló que el sospechoso, de nacionalidad chilena, contaba con un amplio prontuario policial, y que el desglose de la droga incautada fue de casi dos kilos de clorhidrato de cocaína, un kilo de marihuana, hongos alucinógenos, MDMA y pastillas de éxtasis.

Las diligencias continuarán para dar con el paradero del resto de personas vinculadas a este punto de venta de drogas.

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