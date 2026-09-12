PDI desarticuló focos de venta y acopio de banda narco en Puente Alto

Seis detenidos y un decomiso de droga avaluada en más de 28 millones de pesos dejó la operación "Ángel Negro", desarrollada por la PDI y el Ministerio Público para desbaratar la venta y el acopio de sustancias ilícitas de una banda criminal en la comuna de Puente Alto.

El operativo implicó tres procedimientos de entrada y registro en la población San Pedro y capturó al principal blanco investigativo: un sujeto que ya contaba con una orden de detención vigente por tráfico de drogas, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.

Todos los aprehendidos son adultos, de nacionalidad chilena y cuentan con antecedentes, mientras que también se decomisaron más de 10 mil dosis de distintas sustancias ilícitas y diversas armas de fuego, como una pistola calibre .22 con mira láser, una escopeta, un revólver a fogueo -que tiene que investigarse si está adaptado para disparar- y un rifle a postones con mira telescópica.

"Se logró la desarticulación de diversos puntos de venta y acopio de sustancias ilícitas de la población San Pedro en la comuna de Puente Alto, permitiendo la detención de seis personas, la incautación de más de un kilo de sustancias ilícitas y el decomiso de diversas armas de fuego y municiones", destacó el persecutor Javier Carreño, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Los individuos fueron formalizados por los delitos de narcotráfico, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando cuatro de ellos en prisión preventiva por constituir "un peligro para la seguridad de la sociedad", añadió.

El Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias para averiguar si hay más bandas involucradas.