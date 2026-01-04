Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago20.4°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI desarticuló tres bandas de narcotráfico en El Bosque

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Brigada de Investigación Criminal lideró un procedimiento que desmanteló el comercio ilícito de drogas en plazas y domicilios de la comuna.

Nueve personas fueron aprehendidas en la operación, incluyendo a tres mujeres, una de las cuales desempeñaba un rol de liderazgo en una de las bandas desarticuladas.

PDI desarticuló tres bandas de narcotráfico en El Bosque
 ATON (referencial)

El operativo resultó en la incautación de droga dosificada, lista para su comercialización, y de dinero en efectivo.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal, desarticuló tres bandas de narcotráfico que operaban en la capitalina comuna de El Bosque.

Esta acción policial, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público y con el apoyo de la comunidad, culminó con la detención de nueve personas y el allanamiento de tres viviendas, logrando un importante golpe contra el comercio de drogas.

Del total de los detenidos, "tres (son) mujeres, la cual una de ellas lideraba una de estas bandas", informó el subprefecto Mauricio Rojas, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna.

"Estas mujeres tenían la droga ya dosificada para su venta dentro de su sector, también donde ellos tenían sus puntos de venta, a través de otras mujeres y hombres, los que se instalaban en las plazas públicas para realizar este comercio", precisó el funcionario policial.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron droga dosificada y lista para su venta, además de dinero en efectivo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada