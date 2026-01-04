PDI desarticuló tres bandas de narcotráfico en El Bosque

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal, desarticuló tres bandas de narcotráfico que operaban en la capitalina comuna de El Bosque.

Esta acción policial, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público y con el apoyo de la comunidad, culminó con la detención de nueve personas y el allanamiento de tres viviendas, logrando un importante golpe contra el comercio de drogas.

Del total de los detenidos, "tres (son) mujeres, la cual una de ellas lideraba una de estas bandas", informó el subprefecto Mauricio Rojas, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna.

"Estas mujeres tenían la droga ya dosificada para su venta dentro de su sector, también donde ellos tenían sus puntos de venta, a través de otras mujeres y hombres, los que se instalaban en las plazas públicas para realizar este comercio", precisó el funcionario policial.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron droga dosificada y lista para su venta, además de dinero en efectivo.