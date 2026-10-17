PDI detuvo a cinco personas por microtráfico tras allanamientos en Maipú

Cinco personas fueron detenidas por microtráfico de drogas durante un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, que permitió incautar sustancias ilícitas avaluadas en cerca de 2,5 millones de pesos.

El procedimiento, denominado "Operación persistencia", fue realizado por detectives del equipo Microtráfico Cero (MT-0), quienes allanaron distintos domicilios de la comuna.

El fiscal Alejandro Vidal, de la Fiscalía Maipú, explicó que "se determinó que efectivamente había venta de drogas en esos lugares, pasta base de cocaína fundamentalmente, lo que motivó que el Ministerio Público solicitara una orden de autorización de entrada y registro para varios domicilios".

Durante las diligencias, los detectives incautaron al menos 48 dosis de cannabis, avaluadas en aproximadamente 300 mil pesos, además de cocaína base por un valor cercano a los 730 mil pesos y 148 dosis de clorhidrato de cocaína, valoradas en casi un millón y medio de pesos.

Además, se decomisaron 120 mil pesos en efectivo, un rifle a balines, dos pistolas de aire comprimido y una balanza.

Los imputados fueron formalizados por infracción al artículo 4 de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, y quedaron sujetos a medidas cautelares mientras continúa la investigación del Ministerio Público.