PDI detuvo a cinco sujetos e incautó munición de guerra en operativo antidrogas en Valdivia

La PDI desarrolló un operativo antidrogas en la ciudad de Valdivia (Región de Los Ríos), que se saldó con cinco detenidos y la incautación de armas y sustancias ilícitas.

El procedimiento se efectuó en el área sur de la mentada urbe por la Fiscalía Regional y la Brigada Antisecuestros de la PDI.

"Se decomisaron armas de fuego y municiones de diversos calibres, incluyendo de guerra tipo 7.62 y 75.56. Serán periciados por personal especializado", informó el comisario Gonzalo Montecinos.

La droga incautada, en tanto, correspondió a comprimidos de éxtasis, marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público.