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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo a cinco sujetos e incautó munición de guerra en operativo antidrogas en Valdivia

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En tanto, las sustancias decomisadas fueron comprimidos de éxtasis, cannabis sativa, clorhidrato de cocaina y ketamina.

PDI detuvo a cinco sujetos e incautó munición de guerra en operativo antidrogas en Valdivia
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La PDI desarrolló un operativo antidrogas en la ciudad de Valdivia (Región de Los Ríos), que se saldó con cinco detenidos y la incautación de armas y sustancias ilícitas.

El procedimiento se efectuó en el área sur de la mentada urbe por la Fiscalía Regional y la Brigada Antisecuestros de la PDI.

"Se decomisaron armas de fuego y municiones de diversos calibres, incluyendo de guerra tipo 7.62 y 75.56. Serán periciados por personal especializado", informó el comisario Gonzalo Montecinos.

La droga incautada, en tanto, correspondió a comprimidos de éxtasis, marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público.

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