PDI detuvo a Francisco Kaminski en diligencia por drogas y lavado de activos

En un operativo simultáneo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en diversas comunas de la Región Metropolitana, el animador de televisión Francisco Kaminski fue detenido durante la mañana de este martes en su departamento ubicado en la comuna de Las Condes.

La diligencia forma parte de una investigación de mayor envergadura que busca desarticular a una banda dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

La organización criminal utilizaba la compra y venta de vehículos como fachada para lavar activos provenientes de la comercialización de drogas.

Según antecedentes preliminares, aunque Kaminski era considerado un "sujeto de interés" dentro de la indagatoria principal por lavado de dinero, su detención inmediata se produjo por una infracción a la Ley 20.000 (Ley de Drogas).

Durante el allanamiento a su domicilio en Avenida Las Condes, los efectivos policiales habrían hallado sustancias prohibidas, lo que motivó su captura inmediata.

Tras el procedimiento en su vivienda, el comunicador fue trasladado por personal de la PDI hacia la Brigada Antinarcóticos, situada en la comuna de Estación Central.