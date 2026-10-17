PDI detuvo a tres personas e incauta drogas y municiones en La Florida

Tres personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) en un operativo realizado en la Villa Patria Nueva, en la comuna de La Florida, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente por tráfico de drogas.

El inspector Alejandro Villablanca, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Florida, explicó que se realizaron seis órdenes de entrada y registro en inmuebles utilizados como puntos de venta de drogas.

En el procedimiento se incautaron cannabis, clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina, con un avalúo total cercano a los 4,5 millones de pesos, además de 13 municiones, dinero en efectivo, un teléfono celular, un chaleco antibalas y un vehículo presuntamente utilizado para trasladar las sustancias.

Según la PDI, la investigación permitió identificar dos blancos dedicados al tráfico ilícito de drogas y detener a tres personas consideradas de interés para la indagatoria.

La institución señaló que el procedimiento permitió desarticular una banda que, de acuerdo con los antecedentes policiales, mantenía un amplio control territorial en ese sector de la comuna.