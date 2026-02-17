PDI incautó 2,4 toneladas de marihuana en la Provincia de El Loa

La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Calama desarrolló un proceso investigativo que permitió detectar y sacar de circulación un cargamento 2,4 toneladas de marihuana.

El procedimiento, que se inició con la detención de un chileno, se desarrolló en la Provincia de El Loa y culminó con la recuperación de 2,4 toneladas de cannabis, equivalentes a 2.311 paquetes, avaluados en aproximadamente 12 mil 111 millones de pesos.

Además se incautó un camión, un semirremolque y dinero en efectivo.

El detenido fue formalizado por la Fiscalía de Calama por delito de tráfico de drogas y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 100 días.

Se trata de la mayor incautación de drogas en lo que va de 2026 en la zona, y una de las más relevantes de los últimos años, como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PDI, afirmó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios

"Esto constituye una garantía para toda la ciudadanía, de Antofagasta y del país, del combate que estamos realizando en la protección de la soberanía nacional", aseguró el persecutor.

En los últimos 28 meses, el trabajo coordinado con ambas policías ha permitido incautar 80 toneladas de droga, lo que equivale a un promedio de 1,2 toneladas recuperadas cada 10 días.