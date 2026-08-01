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Tópicos: País | Policial | Drogas

San Bernardo: Trío llevaba 10 kilos de marihuana en el maletero de un auto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Carabineros detuvo a tres hombres por tráfico de drogas tras fiscalizar un vehículo estacionado en un servicentro ubicado en el kilómetro 26 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Bernardo.

"Al verificar el portaequipajes del automóvil, (funcionarios policiales) constataron la existencia de un saco sellado con nylon y alusa, el cual contenía 10 kilos y 508 gramos de marihuana", detalló el teniente Martín Galaz.

Los detenidos son chilenos de 26, 28 y 39 años y ninguno registra antecedentes policiales. Por instrucción de la Fiscalía, pasarán este sábado a control de detención en el Centro de Justicia.

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