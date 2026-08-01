UEFA disparó contra Infantino: "La dirección de la FIFA perdió nuestra confianza y la de muchos"

Tras comandar el rechazo público al proyecto, la UEFA mostró su satisfacción por el retroceso de la FIFA en sus planes de vender una participación en el Mundial a través de una filial, y dio un duro mensaje hacia la administración de Gianni Infantino.

En un comunicado difundido este sábado, la confederación europea a agradeció a "todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta".

Además se adelantó que en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones "y en estrecha colaboración con otras confederaciones, para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder" y que "esa revisión debe ser exhaustiva y profunda".

"No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", apuntó.

"No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas", añadió el escrito.

La UEFA también recordó las promesas de Infantino en su postulación a presidente de la FIFA en 2016: "Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA" y "el dinero de la FIFA no es del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más".

"En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol", señaló UEFA.

La UEFA anunció que "comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa 'FIFA Forward' ya existente, pues "no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo".

"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", finalizó el ente rector del fútbol europeo.