Tres niños -de dos, tres y 11 años de edad- se encuentran internados en el Hospital de Villarrica luego de presentar síntomas de intoxicación por drogas.

El fiscal Cristián Voullieme señaló que los antecedentes preliminares apuntan a que los pequeños "habrían consumido un paquete de ramitas que se encontraba en su domicilio y que contenía cannabis".

Este paquete, "presuntamente, estaba destinado a ser trasladado posteriormente al recinto penitenciario de Villarrica", indicó el persecutor.

La investigación busca establecer ahora cómo llegó la droga hasta el envase, y si la madre de los menores tenía conocimiento de su presencia.

Tras ser detenida inicialmente, "fue puesta en libertad", pero en calidad de "apercibida".

Además, "se incautaron todos los elementos necesarios para llevar adelante la investigación y determinar el origen de esta droga y perseguir a su responsable", indicó Voullieme.