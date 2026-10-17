Tres personas fueron detenidas por transacción de droga en plena vía pública en Bajos de Mena

Tres personas fueron detenidas en el marco de un reforzamiento policial en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, operativo que permitió incautar droga dosificada y diversos elementos presuntamente utilizados para cometer delitos.

De acuerdo con el teniente Erwin Villalobos, de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas, durante recorridos preventivos los funcionarios "detectaron a dos hombres y una mujer que aparentemente realizaban una transacción de droga en la vía pública".

Al intervenirlos, encontraron 151 papelillos con una sustancia similar a la pasta base de cocaína, una pistola de fantasía, un cartucho calibre 12, cuatro teléfonos celulares y más de $50 mil en efectivo.

Los tres involucrados fueron trasladados a la 66ª Comisaría de Bajos de Mena, donde se informó del procedimiento al Ministerio Público.

La sustancia incautada deberá ser sometida a peritajes para establecer su composición, mientras que también se deberá determinar si el arma estaba modificada para efectuar disparos.