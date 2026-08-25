Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.9°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Emanación de gas pimienta en liceo de Estación Central: al menos dos menores afectados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia acudieron a una alerta registrada en el Liceo Comercial B-72, ubicado en Avenida 5 de Abril con Las Magnolias, en la comuna de Estación Central, debido a una emanación de gas pimienta.

De manera preliminar, el incidente ha dejado a lo menos a dos menores de edad con complicaciones respiratorias, por lo que se solicitó la presencia de dos ambulancias para brindarles atención médica avanzada. 

contenido de servicio
Las + leídas