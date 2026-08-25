Emanación de gas pimienta en liceo de Estación Central: al menos dos menores afectados

Voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia acudieron a una alerta registrada en el Liceo Comercial B-72, ubicado en Avenida 5 de Abril con Las Magnolias, en la comuna de Estación Central, debido a una emanación de gas pimienta.

De manera preliminar, el incidente ha dejado a lo menos a dos menores de edad con complicaciones respiratorias, por lo que se solicitó la presencia de dos ambulancias para brindarles atención médica avanzada.