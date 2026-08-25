Kast evita escalar tensión con Argentina, mientras el mundo diplomático le exige mayor firmeza

El Presidente José Antonio Kast valoró la declaración del Gobierno de Argentina que reafirma la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes, luego de los polémicos dichos del Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea trasandina, el brigadier general Gustavo Valverde.

El alto mando militar afirmó en una entrevista que Argentina debe mantener su soberanía y hacer presencia en el Estrecho de Magallanes "porque eso es una llave bioceánica, Atlántico Pacífico, eso te puede alertar un montón de cosas", lo que motivó una nota de protesta por la Cancillería nacional.

Argentina respondió la acción chilena y emitió un comunicado en el que ratificó la validez de los tratados bilaterales firmados en 1881 y 1984; además, de reafirmar el valor estratégico de la cooperación con Chile y su compromiso con la relación bilateral.

En ese contexto, el Presidente Kast apuntó que "el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del Gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chilena".

Exembajador Monckeberg: "Es momento que el presidente argentino ponga un poco de orden"

El exembajador de Chile en Argentina Nicolás Monckeberg (RN) fue más duro y cuestionó los errores reiterados del Gobierno de Argentina y llamó al presidente Javier Miller a "poner orden".

"No es bueno estar siendo sorprendidos con cierta periodicidad por declaraciones que reflejan ignorancia respecto a lo que son los tratados vigentes entre ambos países. Hay que valorar la posición tajante y clara del Gobierno de Argentina de las últimas horas, pero también creo que es momento de que el presidente argentino ponga un poco de orden", aseveró.

Asimismo, sostuvo que "estos errores o malos entendidos solo enturbian una relación que tiene que ser mucho más seria, más nítida, más consistente. Ninguna relación de confianza se construye sobre la base de errores reiterados sobre algo tan importante como la soberanía que tiene Chile en el Estrecho de Magallanes".

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker planteó que la declaración del general Valverde es "claramente irresponsable. La soberanía es una sola, la tiene Chile sobre todo el Estrecho de Magallanes. El hecho de que el comunicado oficial de la República Argentina confirme la vigencia y la adhesión a los tratados de 1881 y 1984 corrobora que Chile tiene la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes".

El excanciller Heraldo Muñoz fue un poco más allá: "Es francamente inaceptable. La nota de protesta que Chile ha presentado espero que haya sido en los términos más firmes y debe demandar una respuesta adecuada. La declaración argentina elude el asunto de fondo, que es si, en su interpretación de los tratados, considera que a la boca oriental del Estrecho de Magallanes pertenece Argentina".

Diputado Coloma: "No se puede dejar pasar estos actos tan graves que tienen que ver con el territorio"

Desde el Congreso, el diputado Jaime Coloma (UDI) apuntó que las declaraciones del general de Argentina son "increíbles e incomprensibles, y apuntó que "tiene que haber un llamado por parte del Presidente chileno al presidente argentino, porque realmente no se pueden dejar pasar estos actos tan graves que tienen que ver con el territorio".

"Claramente hay una muy buena relación, pero la nota de protesta, como hizo el canciller, es el camino. Las relaciones internacionales son largas, son de larga data y tienen que darse en el mejor de los ámbitos, pero tampoco se puede dejar pasar lo que hizo este general argentino".

Por su parte, el senador Vlado Mirosevic (PL) señaló en Cooperativa que "esto en general ha venido desde el Gobierno de Milei en adelante; provocaciones, si usted quiere. No sabemos si es algo organizado o no, pero esta ya no es la primera y, por lo tanto, hay que ponerle ojo, hay que ponerle atención".