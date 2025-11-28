Encapuchados agredieron y lanzaron bencina a tres profesoras del Instituto Nacional

La dirección del Instituto Nacional denunció este viernes que tres profesoras fueron atacadas físicamente y rociadas con bencina por parte de un grupo de encapuchados que protagonizó incidentes y se enfrentó a Carabineros en las afueras del recinto, mediante el uso de bombas molotov.

A través de un comunicado en redes sociales, la dirección del recinto informó: "Alrededor de las 09:10 horas, un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario".

"Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesores, a quienes además se les arrojó bencina", enfatizó la misiva.

Dada la gravedad de los hechos, el Instituto Nacional decidió "suspender las actividades de la jornada Mañana y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva. Las academias y talleres se retomarán a partir del mediodía, mientras que la Jornada Tarde y el servicio de alimentación JUNAEB operarán con normalidad."

La institución condenó el hecho y "cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar".

Las docentes agredidas están con lesiones leves y Carabineros detuvo a un menor: un estudiante de 16 años que cursa Tercero Medio en el Instituto.

Cordero apunta a "organizaciones antisistema"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, condenó el hecho y señaló que "buena parte de los eventos que ocurren de violencia al interior de esos establecimientos emblemáticos están concertadas y coordinadas por sujetos y organizaciones antisistema, respaldadas por adultos".

"Nosotros hemos promovido que el Ministerio Público tenga un foco investigativo. El fiscal (Xavier) Armendáriz ha accedido a esa petición, tanto que la ha solicitado el Ministerio de Educación, el alcalde de Santiago y el Ministerio de Seguridad", informó.

"Nosotros esperamos que, en el contexto de esa macro investigación, se pueda no solo identificar a los sujetos que cometen estos actos específicos, sino que esencialmente quienes facilitan el concierto de los mismos. Pero lo que no puede pasar es que circunstancias como estas sigan ocurriendo y sigamos destinando control de orden público para resguardar recintos de educación", complementó el secretario de Estado.

Debordes apuntó a imposibilidad de aplicar Ley Aula Segura

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, repudió el hecho: "Delincuentes, eso es lo que son los menores de edad y mayores que han estado involucrados y que lanzaron bencina a tres profesores del Instituto Nacional".

"Un grupo pequeño de encapuchados le abre el portón a gente externa, esa gente externa ingresa y agreden a las profesoras. Estos grupos están enquistados en distintos establecimientos y los estamos persiguiendo en un trbajo conjunto con Fiscalía, padres y apoderados", aseveró.

"Sépanlo: vamos a aplicar todo el rigor de la ley, tanto Aula Segura como también la ley penal, para aquellos que fueron sorprendidos en flagrancia", advirtió Desbordes.

Cataldo: Se conversó con Fiscalía a fin de tener recursos para investigar

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que "se conversó con el Ministerio Público a fin de que tenga recursos disponibles para la investigación de esto, porque hay supuestos de que hay adultos y organizaciones detrás (de los hechos)".

"Esto no es espontáneo; resulta poco evidente, naturalmente. Y si eso es así, hay que investigar. Pero como son delitos, el Mineduc no tiene competencias legales para esos elementos. Eso se busca a través de la persecución judicial, de la investigación, los epritjaes, la inteligencia y con las respectivas sanciones judiciales que puedan existir", expresó.