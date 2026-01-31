Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Encapuchados atacaron a balazos a patrulla municipal que los perseguía en Estación Central

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Circulaban a bordo de un vehículo que tenía placas similares a las que usa la PDI y, aparentemente, estaban perpetrando robos.

Los funcionarios municipales rondaban por la población Alessandri y, al avistarlos, los siguieron hasta que los antisociales descendieron y percutaron cerca de 11 disparos.

Sin embargo, las balas solo afectaron a la carrocería del móvil y los funcionarios salieron ilesos.

Una patrulla municipal de Estación Central fue atacada a disparos por encapuchados durante una persecución en la mencionada comuna. 

El hecho ocurrió esta mañana, cuando los funcionarios municipales realizaban un patrullaje preventivo en la población Alessandri al avistar un vehículo que, aparentemente, perpetraba robos en el sector. 

Finalmente, la patrulla dio con el móvil sospechoso en la calle San Alberto Hurtado e inició una persecución que culminó en la esquina de las calles Javiera Salas con Santa Sara.

Allí, del vehículo perseguido -que tenía placas similares a las que usa la PDI- se bajaron dos individuos encapuchados que percutaron alrededor de 11 disparos contra la patrulla municipal, para luego escapar. 

Sin embargo, las balas solo afectaron a la carrocería del móvil y los funcionarios salieron ilesos. 

"Por lo menos fueron unos seis disparos. A las puertas (del vehículo) les llegó unos balazos. Es peligroso para nosotros, mi hija duerme aquí y es peligroso", relató una vecina del sector. 

"Eran como las 05:25 horas cuando yo escuché cuatro balazos. Igual nos asustamos, quisimos salir a mirar, pero igual nos dio un poco de miedo. Escuchamos los carros que corrían y corrían, pero no salimos", contó otra testigo. 

