Encarcelan a dos carabineros acusados de extorsionar a chofer sorprendido sin licencia

El Juzgado de Garantía de Ovalle (Región de Coquimbo) decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para dos ahora exfuncionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de la comuna, tras ser formalizados por el delito de cohecho.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el hecho delictivo se registró la noche del martes en medio de una fiscalización carretera a un bus que permanecía detenido en la ruta debido a una falla mecánica.

Al controlar al conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad boliviana, los uniformados constataron que este no portaba la licencia de conducir profesional exigida por la ley.

Según la indagatoria, para evitar el procedimiento de detención correspondiente, los funcionarios le habrían exigido el pago de una suma de 200.000 pesos en efectivo.

Ante la falta de dinero presencial, los propios carabineros subieron al conductor al vehículo policial y lo trasladaron hacia dos cajeros automáticos para que realizara el giro del dinero.

"Hay una grabación en la vía pública donde se ve al funcionario de Carabineros esperando a que el detenido vaya al cajero", señaló el fiscal a cargo del caso, Rodrigo Gómez.

Frustrado retiro y expulsión inmediata

La operación extorsiva se frustró debido a que la víctima no logró recolectar ni girar la suma de dinero que le era requerida en los dispensadores bancarios.

Ante la imposibilidad de concretar el pago, los funcionarios procedieron finalmente a trasladar al conductor hasta el cuartel policial, lugar donde terminó por develarse la situación ilícita.

Tras conocerse los hechos, Carabineros de Chile confirmó que ambos involucrados fueron dados de baja de manera inmediata de sus funciones.

El tribunal local decretó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual los dos exefectivos policiales deberán permanecer privados de libertad.