La estafa de las cartas Pokémon: Detenido por embaucar a coleccionistas

Un hombre de 30 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por su presunta participación en una serie de estafas a vendedores de cartas Pokémon en la Región Metropolitana, mediante comprobantes de pago falsos. Las pérdidas superan los tres millones de pesos.

Según la investigación, el sujeto contactaba a sus víctimas a través de redes sociales para comprar cartas de colección, algunas avaluadas en hasta 500 mil pesos. Tras acordar la transacción, simulaba transferencias bancarias o efectuaba depósitos con sobres vacíos.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Maipú, subprefecto Patricio Ruiz, explicó que "el autor del delito utilizaba un sistema de delivery para retirar las cartas para evitar el accionar policial. Logramos establecer su identidad y, tras el allanamiento, recuperamos ocho cartas seriadas, muy cotizadas entre los coleccionistas".

Durante el procedimiento, se recuperaron cartas avaluadas en 2,5 millones de pesos, que serán devueltas a sus propietarios, según confirmó el fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas.

Hasta el momento, se han identificado al menos tres víctimas. La policía investiga si el detenido, quien no registraba antecedentes penales, cometió estafas similares con otros artículos de colección.