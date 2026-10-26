Explosión de granada dejó a hombre gravemente herido en Quilicura

Un amplio procedimiento policial se desarrolla en la comuna de Quilicura luego de que una granada detonara al interior de un departamento en un block ubicado en Las Garzas con San Luis, en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez.

El hecho se produjo mientras un hombre de 36 años, que se desempeña como mecánico y mantiene un taller en el mismo sector, presuntamente manipulaba el artefacto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la explosión le provocó la amputación de una mano y lesiones graves en el rostro.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada inicialmente a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del sector y, posteriormente, al Hospital San José, en Independencia, donde permanece fuera de riesgo vital.

Evacuación preventiva

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros trabaja en el inmueble ante la presencia de más elementos de peligro.

Según ha trascendido, en el lugar se encontró material explosivo presuntamente vinculado a actividades mineras.

Las autoridades dispusieron la evacuación inmediata de todos los residentes del edificio y de las viviendas colindantes.

Mientras continúan las diligencias policiales, Carabineros mantiene un estricto perímetro de resguardo en la zona.