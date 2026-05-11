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Tópicos: País | Policial | Femicidio

Femicidio en Buin: Mujer de 37 años murió tras ser baleada por su pareja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las diligencias policiales permitieron constatar que la víctima fue agredida por su conviviente, quien luego de una discusión extrajo un arma de fuego y la atacó.

Femicidio en Buin: Mujer de 37 años murió tras ser baleada por su pareja
 ATON (referencial)

El agresor está siendo buscado.

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Una mujer de 37 años fue asesinada a disparos por su pareja la noche de este domingo en la capitalina comuna de Buin.

Según la información policial, este crimen, ocurrido en calle Raúl Martínez Yanedete, se dio cuando, en medio de una violenta discusión en su domicilio, este hombre atacó con un disparo a la afectada.

"Un hombre percutió un disparo en contra de su actual conviviente, una mujer de 37 años, provocando una herida que devino en la muerte constatada de la víctima en el Hospital de Buin", detalló el fiscal Patricio Rosas.

En esta línea, el persecutor de la Fiscalía Occidente confirmó que esto se dio en el marco de una discusión entre ambos, cuando el sujeto "extrajo un arma de fuego y le disparó".

Fue el mismo atacante que, en compañía de unos vecinos, trasladó a la víctima hasta este centro asistencial, donde finalmente perdió la vida por la gravedad de sus lesiones. Tras llegar al lugar, el criminal escapó en dirección desconocida.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra a cargo de las diligencias para dar con el paradero del agresor.

Recuerda que, si eres víctima o testigo de violencia, puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

  • Fono Familia de Carabineros: 149
  • Policía de Investigaciones: 134
  • Fono Denuncia Segura: 600 400 0101
  • WhatsApp Mujer: +569 9700 7000

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