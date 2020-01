Femicidio: "Ley Gabriela" dio importante paso en el Senado

Tras un año y medio en el Congreso, el denominado proyecto de "Ley Gabriela" está a un paso de ser votado en el Senado, luego de que las comisiones unidas de Constitución y Mujeres de la Cámara Alta lo desapacharan este martes.

La iniciativa ingresada tras el asesinato de Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, a manos de su ex pareja en junio del 2018 aumenta las sanciones por el delito de femicidio e incorpora en este tipo penal a las parejas de pololos.

Tras ser aprobado en general por el Senado en septiembre pasado, el proyecto fue derivado a estas comisiones en medio de cuestionamientos porque podría ir en detrimento de la igualdad entre hombres y mujeres, diferencias en la proporcionalidad de las penas, entre otros reparos.

En ese entonces, la diputada Karol Cariola (PC), que impulsó la iniciativa, criticó que los parlamentarios que retrasaron su tramitación "no compartían" su trasfondo, pues "decir que esto no garantiza la igualdad ante la ley es no entender que aquí las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres".

Desde la Comisión de Constitución y de Mujer y Equidad de Género del Senado despachamos a la Sala la Ley Gabriela. Mañana conoceremos el destino de esta iniciativa que aumenta la pena para Femicidios en manos de pololos o ex pololos.



El resultado fue recibido con aplausos por los integrantes de la instancia, incluyendo a los familiares de las víctimas. El padre de la adolescente, Fabián Alcaíno, valoró la votación, pues el proyecto "va a ser algo muy beneficioso para las familias", pese a que no se vaya a aplicar en el caso de Gabriela.

"Tuvimos siempre claro que la ley no es retroactiva, es decir, a nosotros no nos va a beneficiar en nada, pero no quisimos que Carolina y Gabriela sean un número más. Creo que la muerte de ellas bajo ningún punto fue en vano", reflexionó.

Las senadoras Adriana Muñoz (PPD), futura presidenta de la Cámara Alta, y Yasna Provoste (DC) valoraron el avance de la iniciativa, y confirmaron que estará en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana miércoles.

Posteriormente, se espera que vaya a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, lo que podría concretarse esta misma semana, dependiendo de lo que se dé en el Senado en la próxima jornada.