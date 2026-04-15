Gobierno interpuso querella por crimen de Francisca Millahual

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) anunció la presentación de una querella de oficio por el asesinato de Francisca Millahual Arriagada, joven de 20 años encontrada sin vida al interior de la casa de su abuela en Temuco, cuyo principal sospechoso -un tío de la víctima- se encuentra en prisión preventiva.

"A través de la querella de oficio presentada por SernamEG, trabajaremos para que este crimen reciba la máxima sanción que establece la ley, porque el femicidio es un delito de seguridad pública que exige una respuesta firme del Estado. Asimismo, continuaremos brindando acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima, especialmente a su padre, en este difícil momento", declaró la seremi de la Mujer en La Araucanía, Carolina Lagos.

En paralelo a las acciones legales, la Brigada de Homicidios de la PDI mantiene operativos activos para localizar el arma utilizada en el crimen, que, según los antecedentes recabados, habría sido lanzada al río Cautín tras el suceso.