Hallaron muerta a una joven que de madrugada llamó al 133 denunciando violencia intrafamiliar

Una joven de 19 años fue hallada muerta este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la intersección de Avenida Camilo Henríquez con calle Carrenleufú, en la comuna de Puente Alto.

La víctima fue encontrada sin vida, en el living de la casa, por un tío que, al llegar, encontró la puerta abierta.

El cuerpo presentaba lesiones en la frente y el cuello, y el hombre lo trasladó hacia el exterior para pedir ayuda a los vecinos.

"Por la información preliminar que tenemos, las lesiones observables pueden no ser atribuidas necesariamente a la intervención de terceras personas. No es posible descartar que sean del tipo autoinferidas", señaló el comisario Carlos Lobos, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

"No hay lesiones aparentemente traumáticas, como disparos o lesiones de carácter cortante", puntualizó el oficial.

"Sí tenemos claro que en torno a las 04:30 de la madrugada de hoy, esta mujer realizó un llamado al número de emergencias de Carabineros (133) dando cuenta de un episodio de violencia intrafamiliar. El eventual sospechoso podría corresponder a una persona que reside en el mismo inmueble, pero estamos trabajando para efectos de establecer la relación que tenían, desde cuánto tiempo vivían en el mismo domicilio", añadió Lobos.

El señalado hombre aún no ha sido ubicado, y una de las tesis que maneja la policía es la del femicidio.