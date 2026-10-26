Investigan presunto femicidio de joven madre en Pisco Elqui

Un presunto caso de femicidio se investiga en el Valle de Elqui (Región de Coquimbo), donde una mujer de 27 años fue encontrada sin vida al interior de la vivienda que compartía con su pareja y sus tres hijos menores de edad en la localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano.

Por el crimen fue detenido un hombre de 44 años, venezolano y cónyuge de la víctima, quien era de la misma nacionalidad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto huyó del inmueble durante la madrugada, pero fue localizado y capturado por personal de Carabineros mientras transitaba por la vía pública.

Tras su aprehensión, el sospechoso quedó a disposición de la justicia, mientras que los tres hijos de la pareja quedaron bajo el cuidado de las instituciones correspondientes.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000