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Tópicos: País | Policial | Femicidio

Llamado de un niño de siete años impidió que su madre fuera víctima de femicidio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la comuna de Salamanca (Región de Coquimbo), donde la víctima fue agredida con un arma blanca por su expareja.

Llamado de un niño de siete años impidió que su madre fuera víctima de femicidio
 ATON (referencial)

Al presenciar la escena, el pequeño alertó a Carabineros mediante el número de emergencias (133).

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Un niño de siete años evitó que su madre fuera víctima de femicidio al llamar oportunamente al 133 de Carabineros, que actuó rápidamente para impedir que el atacante concretara el delito.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la comuna de Salamanca (Región de Coquimbo), hasta donde llegó un sujeto exigiendo a la víctima ver al hijo que tienen en común.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y el hombre comenzó a atacar a la mujer con un arma blanca, en presencia del menor.

"La denuncia fue recibida de manera oportuna por un niño de solo siete años, quien otorgó la información a Carabineros y permitió que se generara este procedimiento", informó el mayor Ramón Palma de Carabineros.

"Gracias a la rápida respuesta y al oportuno despliegue de Carabineros, se logró detener a un hombre de 40 años como autor de homicidio frustrado de su expareja", agregó el oficial de la Cuarta Comisaría de Illapel.

Luego de su detención, el imputado fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía de Illapel, que lo formalizó por el delito de femicidio frustrado y decretó su prisión preventiva, a solicitud del Ministerio Público.

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