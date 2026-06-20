Mujer fue asesinada con un arma blanca en Río Blanco: Su pareja fue detenida

La Fiscalía Regional del Maule investiga un presunto femicidio ocurrido este sábado en la comuna de Río Claro, donde una mujer falleció luego de ser atacada con un arma blanca en la localidad de Cumpeo.

Según información policial, el incidente ocurrió en la vía pública y derivó en un amplio operativo de Carabineros, que realizó diversas diligencias que permitieron ubicar y detener a un hombre adulto, identificado como pareja de la víctima.

"En las cercanías del lugar (donde ocurrió el crimen) se encontró a su pareja, su conviviente, con rastros de sangre", informó el fiscal de turno, quien instruyó peritajes para establecer las circunstancias en que se produjo la muerte de la mujer.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI levantaron evidencia desde el lugar para reconstruir la dinámica del homicidio.

El imputado pasará a control de detención para su posterior formalización por el delito de femicidio ante el Juzgado de Garantía local.