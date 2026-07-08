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Tópicos: País | Policial | Femicidio

Mujer fue hallada muerta en su casa de Puente Alto: Investigan eventual femicidio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Una mujer fue encontrada muerta este jueves al interior de su domicilio, ubicado en la calle Carrenleufú de la comuna de Puente Alto.

Según información preliminar, la víctima fue encontrada por un tío y presentaba lesiones en su frente y cuello, atribuibles a la acción de terceras personas.

La joven vivía en el inmueble con una pareja, que no ha sido ubicada, y una de las tesis que maneja la policía es la de un eventual femicidio. Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el lugar.

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