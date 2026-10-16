Presunto femicida alertó a la policía del crimen de su pareja en Osorno

Carabineros detuvo a un hombre de 56 años como presunto autor del femicidio de su pareja, una mujer de 48 años, quien fue hallada muerta en un domicilio del sector Rahue Alto de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.

El propio sospechoso alertó lo ocurrido a la policía cerca de las 11:00 horas, y al llegar a la vivienda de pasaje Lagunilla, los uniformados encontraron a la víctima con diversas lesiones, aparentemente provocadas con un arma blanca.

Posteriormente, personal de urgencia del SAMU acudió hasta el inmueble, donde confirmó el fallecimiento de la mujer minutos más tarde.

Según la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, tras dar muerte a la víctima, el sujeto "se autoinfirió lesiones, tanto en el cuello como en el abdomen, (por lo que) se encuentra internado en el Hospital Base de Osorno, sin riesgo vital".

Además, la persecutora señaló que el detenido mantuvo una relación con la mujer por más de 18 años.

A la espera de la audiencia de formalización, el Ministerio Público instruyó las diligencias investigativas y el trabajo en el sitio del suceso a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000