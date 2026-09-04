Sujeto reconoció crimen de mujer en situación de calle en una playa de El Tabo

El Juzgado de Garantía de San Antonio (Región de Valparaíso) decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto imputado por el femicidio de una mujer en la comuna de El Tabo.

El cuerpo de la víctima, quien se encontraba en situación de calle, fue descubierto durante la madrugada en el sector de la playa Siete Reales por un transeúnte que dio alerta a la policía.

Las primeras pericias en el sitio del suceso estuvieron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio.

Confesión voluntaria

"Al reconocimiento externo policial efectuado por los detectives, se logró establecer que la persona presentaba múltiples heridas en la región craneal, directamente relacionadas a la participación de terceras personas", detalló el jefe de la BH, comisario Pablo Alegría.

Agregó que una vez "efectuado el trabajo en el sitio de suceso, empadronamiento y entrevista de testigos presenciales de los hechos, como también la búsqueda y análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer de manera clara y fehaciente la dinámica en que ocurrieron los hechos, pudiendo de esta manera determinar la participación y autoría en el hecho de una persona de sexo masculino, mayor de edad".

"(En la) entrevista por parte de los detectives, (el sospechoso) de forma libre y voluntaria reconoció su participación en los hechos", señaló el comisario.

Ataque en la costa

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, la víctima aceptó acompañar al sujeto a comprar alcohol, momento en que este la trasladó hacia el sector costero.

"La víctima acompaña al imputado y, al no encontrar ningún establecimiento comercial abierto a esa hora, deciden ir a la playa, lugar en el cual el imputado, aprovechando que no se encontraba ninguna persona cerca, ataca a la víctima con el objeto de mantener relaciones sexuales con la misma", indicó el fiscal Fernando Márquez durante la audiencia de formalización.

"Ante la negativa y la defensa de la misma víctima, el imputado la toma de la cabeza, la golpea en contra de roqueríos existentes en el lugar, recibiendo diversos golpes en la cabeza la víctima, lesiones que en definitiva le produjeron la muerte", explicó.

Eventual reformalización

Desde la Fiscalía informaron que se mantienen a la espera de los resultados del informe de autopsia que emitirá el Servicio Médico Legal (SML), no descartándose una eventual reformalización por el delito de violación con femicidio.

El tribunal fijó un plazo inicial de 70 días para el desarrollo de la investigación.